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Полиция Харькова выясняет, что принимала водитель, сбившая пять человек

17:5721.10.2017
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© Фото : МВС УкраиныДТП в Харькове. 18 октября 2017ДТП в Харькове. 18 октября 2017
© Фото : МВС Украины

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Правоохранители выясняют, какие успокаивающие препараты и в каком количестве принимала Елена Зайцева, которая на внедорожнике Lexus в центре Харькова насмерть сбила пять человек, сообщил в субботу руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

ДТП в Харькове. 18 октября 2017
© Фото : МВС Украины
В Харькове арестовали на два месяца девушку, сбившую на Lexus пять человек

Ранее прокурор, представляющий государственное обвинение в суде по избранию девушке меры пресечения, заявил, что наркологическая экспертиза выявила опиаты в организме 20-летней студентки Елены Зайцевой. Защита девушки заявила, что это были успокоительные вещества.

"Мы работаем над этим вопросом, проверяем лекарства, которые ей предоставлялись (которые девушке давали врачи после аварии). Будем устанавливать, сколько именно. И врачей в соответствии с запросами. После того как все эти запросы сойдутся, будут допрошены специалисты, в частности, врачи. И, соответственно, мы также предоставим юридическую оценку уже в данной ситуации", — сказал Чиж на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Также начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге сообщил, что расследование дела продолжается, следственная группа в составе 14 человек продолжает изучать роль каждого участника этого ДТП. Он добавил, что следствие ожидает результатов автотехнической экспертизы, они будут не раньше чем через 10 дней.

ДТП в Харькове. 18 октября 2017
© Фото : МВС Украины
В крови виновницы крупного ДТП в Харькове нашли опиаты

Бех также заявил, что правоохранители проверяют информацию, как Зайцева получила водительские права.

В среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

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