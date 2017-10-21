Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

"При условии получения дальнейшей информации я, как президент, позволю раскрыть секретные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, которые были длительное время заблокированы", — написал Трамп в Twitter

Национальный архив 26 октября должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР, касающихся убийства Кеннеди. Эти материалы оставались секретными в течение 25 лет в соответствии с законом, который президент Джордж Буш-старший подписал в 1992 году.

Ранее источники издания Politico заявили, Трамп с большой долей вероятности заблокирует публикацию нескольких тысяч секретных документов, из-за опасений по поводу безопасности страны.