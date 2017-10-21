Акция протеста у здания Рады разделилась на военный и гражданский секторы

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Акция протеста у здания Верховной рады Украины разделилась на два сектора: военный и гражданский, заявил в субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко.

В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.

"Мы понимаем, что для безопасности городка намного лучше, чтобы в этих палатках (на проезжей части Грушевского — ред.) находились наши ветераны, которые смогут защищать табор в случае какой-либо атаки или агрессии. А активисты, которые ранее были в этих палатках, переносят их ближе к Мариинскому парку — для того, чтобы было комфортно организовать работу", — заявил Деревянко журналистам.

Он сказал, что участники протеста никуда не собираются уходить и будут продолжать свою акцию до выполнения их требований.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.