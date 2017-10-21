Решение Совета министров Испании коснется 14 членов правительства Каталонии

МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Решение Совета министров Испании по применению статьи 155 конституции Испании коснется 14 членов Женералитета Каталонии, сообщает агентство EFE.

По решению совета министров, в Сенат будет подан запрос отстранить от должностей председателя правительства Каталонии, вице-председателя, а также 12 советников. Данный запрос будет рассмотрен в Сенате, предположительно, в конце следующей недели.

В субботу Совет министров Испании принял решение применить статью 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. По итогам заседания глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что "применять статью, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, не было желанием и намерением правительства Испании". Он также добавил, что в Каталонии "не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона". По словам главы испанского правительства, кабмин Испании попросит Сенат дать разрешение отстранить от занимаемых должностей председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников. Рахой также объявил целью проведение выборов в Каталонии, "как только мы вернемся к нормальной ситуации". "Срок — шесть месяцев, это максимум", — добавил премьер.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от Женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.