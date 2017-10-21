МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Правительство Испании на экстренном заседании в субботу разработало меры по разрешению каталонского кризиса, среди них — отстранение от должностей главы женералитета автономии, его зама и советников, а также проведение досрочных выборов в региональный парламент в течение шести месяцев.

Эти меры должен утвердить Сенат Испании.

В субботу кабинет министров огласил, как именно на практике будет выглядеть применение 155-й статьи конституции для разрешения кризиса в автономном сообществе. Как пояснил на пресс-конференции после заседания премьер Испании Мариано Рахой "не приостанавливается ни автономия, ни самоуправлении Каталонии, отстраняются от власти люди, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и Статута (Каталонии)".

Первой — и главной — мерой стало решение об отстранении членов каталонского правительства. "Мы попросим Сенат дать разрешение правительству принять следующие решения: во-первых, отстранить председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников, которые в него входят", — объявил Рахой.

Он пояснил, что министры испанского кабинета возьмут на себя функции членов каталонского правительства "на время, пока будет длиться чрезвычайная ситуация".

"Администрация женералитета останется обычной администрацией, но будет подчиняться приказам новых назначенных властей", — сказал премьер.

Парламент Каталонии распущен пока не будет, но его функции будут ограничены. Он "продолжит выполнять предписанные ему представительские функции", однако "не сможет предлагать кандидата на пост председателя женералитета".

Рахой пояснил, что досрочные выборы в парламенте автономного сообщества пройдут максимум через шесть месяцев — "как только мы вернемся к нормальной ситуации". "Возможность распустить парламент перейдет к председателю правительства (Испании – ред.), и одной из первых мер станет созыв выборов", — пояснил премьер.

Кроме того, меры коснутся руководства государственных СМИ Каталонии. Речь идет в частности о телеканале TV3.

Несмотря на то, что премьер отдельно не упоминал каталонскую полицию Mossos d'Esquadra, однако, исходя из предложенных мер, они перейдут в подчинении МВД Испании. Сейчас они подчиняются советнику по внутренним делам женералитета.

Меры, которые предлагает правительство, будут переданы в Сенат, который сначала должен создать комиссию по их изучению, а также предложить главе женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону представить свои аргументы.

Рахой добавил, что цель предлагаемых мер — "вернуться к закону" в Каталонии, восстановить действие испанской конституции и Статута на территории автономного сообщества, восстановить "нормальное сосуществование каталонцев", защитить экономику региона, провести выборы "в нормальной ситуации".

Он добавил, что "момент сложный", но выразил уверенность, что он будет преодолен совместными усилиями.

Премьер призвал граждан сохранять спокойствие, а компании и инвесторов не уходить из Каталонии.