Полиция исключила политический или религиозный мотив нападений в Мюнхене

Полиция в районе Розенхаймерплац в Мюнхене, где мужчина с ножом напал на прохожих. 21 октября 2017

Полиция в районе Розенхаймерплац в Мюнхене, где мужчина с ножом напал на прохожих. 21 октября 2017

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Полиция исключает политический или религиозный мотив во время нападений в Мюнхене.

Ранее в пресс-службе полиции Мюнхена сообщили РИА Новости, что вооруженный ножом мужчина напал на людей на нескольких улицах. Преступник, предположительно, передвигался по городу на велосипеде. В результате нападения пострадали четыре человека. Позднее подозреваемый был задержан.

"В настоящее время не существует никаких оснований для этого", — заявил представитель полиции на пресс-конференции, отвечая на вопрос о религиозном или политическом мотиве действий нападавшего. "Мы исходим из того, что у нападавшего психическое расстройство", — добавил он.

Как уточнила полиция, среди пострадавших в результате атаки были граждане иностранных государств — Италии и Румынии, ранения также получил ребенок.