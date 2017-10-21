Полиция исключила политический или религиозный мотив нападений в Мюнхене

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Полиция исключает политический или религиозный мотив во время нападений в Мюнхене.
"В настоящее время не существует никаких оснований для этого", — заявил представитель полиции на пресс-конференции, отвечая на вопрос о религиозном или политическом мотиве действий нападавшего. "Мы исходим из того, что у нападавшего психическое расстройство", — добавил он.
Как уточнила полиция, среди пострадавших в результате атаки были граждане иностранных государств — Италии и Румынии, ранения также получил ребенок.