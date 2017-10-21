В Чехии явка на выборах в нижнюю палату парламента составила более 50%

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Более половины из 8 миллионов зарегистрированных избирателей приняли участие в завершившихся в субботу двухдневных выборах в нижнюю палату парламента Чехии, сообщил журналистам представитель Чешского статуправления Йиржи Прокс.

"В 14 часов (15.00 мск) закрылись избирательные участки, участие населения в выборах на сей раз было весьма высоким – в среднем более 50%, в некоторых городах (явка) превысила 60%. Борьбу за 200 депутатских мандатов вели более 7,5 тысячи кандидатов, представлявших 31 партию и движение", — сказал Прокс.

Выборы прошли в целом без происшествий. Самое заметное из случившегося в субботу – опоздание почти на один час с началом голосования на одном из избирательных участков района Опава на северо-востоке республики. Там члены участковой комиссии и избиратели долго не могли попасть в помещение для голосования, поскольку сломался замок во входной двери, затем потребовалась медпомощь для одного из членов комиссии. В итоге было решено продлить на этом участке голосование на один час, до 15.00, но общие итоги выборов начнут подводиться, как и было запланировано, с 14.00, без ожидания результатов из Опавы.

В субботу в выборах приняли участие некоторые из тех политиков, которые отсутствовали в стране днем ранее. В частности, премьер Богуслав Соботка в пятницу находился в Брюсселе, на саммите ЕС. Проголосовав, он заявил, что надеется на победу на выборах социал-демократов, что позволит им добиться для населения повышения зарплат и пенсий, а также гарантировать для сограждан доступное и квалифицированное медобеспечение.

Именно неуправляемость, а соответственно, и слабую эффективность работы уходящего в отставку кабинета имел в виду лидер претендующего на победу на выборах центристского движения ANO Андрей Бабиш, когда заявил после голосования о том, что "хотел бы видеть в стране правительство с сильными министрами-профессионалами, управляющими своими ведомствами не с помощью Twitter и интервью в СМИ".

Ожидается, что первые ориентировочные данные о результатах выборов на основании подсчета 40-50% голосов будут получены уже через один час после закрытия избирательных участков.

Президент республики Милош Земан заявил после голосования, что намерен с 28 октября провести встречи с лидерами всех партий и движений, которые войдут в новый состав парламента, а на межпартийные переговоры о коалиции готов им предоставить максимально отпущенный для этого законом срок в 30 дней.