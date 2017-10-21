Эксперт назвал применение статьи 155 "худшей атакой" на Каталонию за века

МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Власти Испании провели худшую атаку против Каталонии за века, применив ограничивающую автономию Каталонии 155-ю статью конституции Испании, заявила генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марта Паскаль.

На своей странице в социальной сети Twitter Паскаль заявила, что "они (власти Испании) заявляли, что не хотят независимости, но именно они сделали независимым народ Каталонии". Она также добавила, что принятое решение властей Испании считает "худшей атакой за столетия".

В субботу Совет министров Испании принял решение применить статью 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. По итогам заседания глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что "применять статью, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, не было желанием и намерением правительства Испании". Он также добавил, что в Каталонии "не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона". По решению властей, отстранено все правительство Каталонии, и будут проведены досрочные выборы в парламент Каталонии.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.