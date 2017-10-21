В американском ресторане камеры наблюдения засняли "призрака"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак, сообщает New York Daily News.

Один из работников кафе рассказал, что, придя на работу с утра, обнаружил один из стульев лежащим на полу. Мужчина проверил записи со скрытых камер и увидел, что стул упал сам.

Второй инцидент произошел средь бела дня — один из посетителей ресторана заметил, что мебель в помещении двигается. Эта выходка "призрака" тоже попала в объектив камеры видеонаблюдения.

"Это очень странно. Мы работаем уже 27 лет и никогда с подобным не сталкивались", — признается совладелец заведения Дэйв Фолдз. По его словам, коллектив ресторана винит во всем "духов" первых посетителей, которые погибли 25 лет назад.

Клиенты кафе не беспокоятся из-за разбушевавшегося "привидения". "Мне вообще все равно, главное, чтобы он не двигал стул, на котором сижу я", — сказал один из них.

Пользователи YouTube, однако, не верят сотрудникам ресторана. В комментариях к видео многие называют его фейком и обвиняют владельцев кафе в желании привлечь клиентов.