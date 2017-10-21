В Афганистане у военного училища прогремел взрыв, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел неподалеку от военного училища маршала Фахима в Кабуле в субботу днем, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва есть пострадавшие, однако от официальных источников информации о погибших и раненых пока не поступало, отмечает телеканал.

Взрыв произошел спустя несколько часов после того, как несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) в Кабуле.