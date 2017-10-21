В Египте напавшие на полицию террористы удерживают заложников

КАИР, 21 окт — РИА Новости. Террористы, устроившие накануне засаду на полицейских в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира, до сих пор удерживают офицеров и полицейских в заложниках, сообщил депутат парламента Египта Мустафа Бакри.

"Есть информация об удерживании террористами некоторого количества офицеров и рядовых", — написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что в результате нападения в эль-Вахат погибли 58 сотрудников структур МВД Египта — 23 офицера и 35 рядовых. Сообщалось, что погибшие являлись служащими управления нацбезопасности, управления центральной безопасности, спецназа. В числе погибших — опытные офицеры спецназа.

Власти Египта до сих пор официально не озвучили цифры погибших и пострадавших при боестолкновении полицейских с террористами.

В пятницу полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат – эти боевики причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. Однако по прибытии на место полицейские были обстреляны, в том числе из тяжелого оружия типа РПГ. Генеральный прокурор Египта поручил прокуратуре госбезопасности немедленно провести расследование обстоятельств случившегося. В настоящее время в районе нападения в эль-Вахат идет операция сил безопасности и армии Египта по ликвидации боевиков, которые еще могут скрываться в этой пустынной гористой местности.