Убитая на Мальте журналистка ждала встречи с адвокатом, заявили СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Погибшая мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия за девять дней до гибели хотела получить консультацию адвоката по поводу своего нового материала, сообщает издание Malta Today.
По данным издания, встреча журналистки с адвокатом Роберто Монтальто (Roberto Montalto) так и не состоялась, однако Гализия успела передать ему информацию касательно своего нового материала. Монтальто не стал раскрывать эти данные СМИ, передав их полиции.
"Учитывая то, что она написала и что происходит вокруг нас, я чувствовал, что должен передать полиции переписку с ней", — цитирует издание адвоката погибшей.
Отмечается, что ранее журналистка уже несколько раз обращалась к Монтальто за советами, однако в последний раз она требовала встречи с адвокатом с "необычной настойчивостью".
Ранее премьер министр Мальты Мускат заявил, что правительство готово выплатить вознаграждение за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналистки. Кроме того, мальтийские власти попросили участвовать в расследовании агентов ФБР, Скотланд-Ярд и криминалистов из Нидерландов.