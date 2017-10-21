Убитая на Мальте журналистка ждала встречи с адвокатом, заявили СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Погибшая мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия за девять дней до гибели хотела получить консультацию адвоката по поводу своего нового материала, сообщает издание Malta Today.

Журналистка и блогер Дафни Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа. По данным СМИ, машину взорвали дистанционно с помощью мобильного телефона. Гализия проводила собственные расследования случаев государственной коррупции и заявила о связи премьера Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах".

По данным издания, встреча журналистки с адвокатом Роберто Монтальто (Roberto Montalto) так и не состоялась, однако Гализия успела передать ему информацию касательно своего нового материала. Монтальто не стал раскрывать эти данные СМИ, передав их полиции.

"Учитывая то, что она написала и что происходит вокруг нас, я чувствовал, что должен передать полиции переписку с ней", — цитирует издание адвоката погибшей.

Отмечается, что ранее журналистка уже несколько раз обращалась к Монтальто за советами, однако в последний раз она требовала встречи с адвокатом с "необычной настойчивостью".

Ранее премьер министр Мальты Мускат заявил, что правительство готово выплатить вознаграждение за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналистки. Кроме того, мальтийские власти попросили участвовать в расследовании агентов ФБР, Скотланд-Ярд и криминалистов из Нидерландов.