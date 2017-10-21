Правительство Испании объяснило, зачем приостанавливать автономию Каталонии

МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Возможное принятие решения приостановить автономный статус Каталонии властями Испании может быть обусловлено тем, что действия местного правительства посягают на интересы Испании, говорится в заявлении кабмина Испании.

В распространенном телеканалом RTVE документе указывается, что причинами, по которым Совет министров Испании может начать применять 155-ю статью Конституции станы могут быть "серьезные угрозы" основным интересам Испании, а также "неисполнение женералитетом обязательств, которые на него возложены законом".

В субботу утром Совет министров собрался на экстренное заседание, в раках которого будет рассмотрена возможность применения 155-й статьи конституции Испании, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.