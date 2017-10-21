МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Испании подготовила иск против главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона на тот случай, если он объявит о провозглашении независимости региона, об этом в субботу сообщает испанское El Mundo со ссылкой на собственный источник.
В субботу утром совет министров собрался на экстренное заседание для рассмотрения возможности применения 155 статьи конституции Испании, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.
После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.