МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Испании подготовила иск против главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона на тот случай, если он объявит о провозглашении независимости региона, об этом в субботу сообщает испанское El Mundo со ссылкой на собственный источник.

Издание сообщает, что в данном иске действия Пучдемона рассматриваются как подстрекательство к мятежу. Этот иск будет официально предъявлен политику, если он объявит о независимости Каталонии. Согласно уголовному кодексу Испании, данная статья предусматривает до 30 лет лишения свободы.

В субботу утром совет министров собрался на экстренное заседание для рассмотрения возможности применения 155 статьи конституции Испании, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.