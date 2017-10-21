В ДНР назвали акции протеста в Киеве "прощупыванием почвы" для смены власти

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Акции протеста в Киеве, возможно, связаны с "прощупыванием почвы" для последующей смены власти на Украине, считает полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.
"Все, что сейчас делается — возможное прощупывание почвы насчет смены власти. (Президент Украины Петр) Порошенко себя изжил, Порошенко является недоговороспособным по своим обязательствам не только с нами, но и со странами Европы, Запада. Я бы не исключал какого-то вывода новых персонажей на (политическую) сцену", — сказал журналистам в субботу Пушилин.
Он также не исключает, что это попытка отвлечь внимание жителей Украины от тяжелой ситуации в стране.
"Все, что происходит в Киеве — попытка в очередной раз ситуацию усложнить таким образом, чтобы не отвечать на острые вопросы простых граждан. Людей сейчас волнуют вопросы ЖКХ, губительной медицинской реформы", — добавил Пушилин.
Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
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