В Мюнхене задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожих

БЕРЛИН, 21 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция Мюнхена задержала мужчину, внешность которого подходит под описание преступника, который в субботу утром напал с ножом на прохожих на востоке города, заявил журналистам в центре баварской столицы официальный представитель полиции Маркус да Глориа Мартинс.n-tv.
По его словам, нападению подверглись шесть человек. "У нас есть шесть мест нападения. Всего ранены четыре человека, также есть еще два человека, на которых было совершено нападение, но они не были ранены. Мы не имеем информации о тяжелораненых", — отметил представитель полиции.
По данным таблоида Bild, задержание провели сотрудники спецназа.
Ранее в пресс-службе полиции Мюнхена сообщили РИА Новости, что нападение вооруженного мужчины на людей произошло на нескольких улицах, преступник, предположительно, передвигался по городу на велосипеде. Сообщалось о четырех раненых.