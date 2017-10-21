Пушилин обвинил Киев в имитации выполнения Минских соглашений

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Последняя встреча контактной группы в Минске была нерезультативной в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, Киев продолжает имитировать выполнение минских соглашений, заявил журналистам полпред ДНР на переговорах Денис Пушилин.

"Итогов, которые устроили бы нас и мировое сообщество в плане разрешения конфликта, нет. Украина продолжает элементы саботажа и имитацию выполнения взятых на себя обязательств. С продлением закона об особом статусе у них отсутствует позиция… эта затяжка — ожидание чего-то извне", — сказал Пушилин.