В Литве у советских памятников установили "антиидеологические" таблички

ВИЛЬНЮС, 21 окт — РИА Новости. Мэрия Биржяйского района в Литве у памятников в местах захоронений советских воинов по собственной инициативе установила таблички, указывающие, что надписи на памятниках не соответствуют исторической правде, сообщает в субботу издание Lietuvos žinios.

​

На табличках, установленных у памятников, указано: "Место захоронения солдат Советского Союза во времена Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".

"Мы чувствуем, что вносим вклад в отражение исторической справедливости, и думаем, что делаем хорошо. Однако не удивимся, если наши усилия будут оценены как самоуправство, и за это, возможно, мы получим по шапке", — сказал изданию специалист отдела по культурному наследию Биржяйского муниципалитета Далюс Микеленис.

Он отметил, что инициатором и рычагом продвижения идеи установки табличек стала вице-мэр Биржяйского района Ируте Варзене. "Я помню первое собрание, когда мы решали, что делать с надписями памятников, не соответствующими исторической справедливости, мы обратились к специалистам департамента по культурному наследию, они предложили обратиться в министерство культуры, а министерство отправило нас в МИД. Дипломаты объяснили, что ничего делать нельзя, необходимо ждать межгосударственной договоренности", — сказал он.

Заместитель департамента по культурному наследию Аудрюс Скайстис сообщил изданию, что "муниципалитеты могут устанавливать у охраняемых законом памятников объяснительные таблички, по этому вопросу даже не стоит ожидать каких-либо директив сверху". Директор Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы Тереза Бируте Бураускайте заявила изданию, что она полностью поддерживает идею муниципалитета и надеется, что такую инициативу переймут другие самоуправления.