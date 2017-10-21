На жителей немецкого города напали дикие кабаны

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На жителей немецкого города Хайде напали два диких кабана. Пострадали четыре человека, сообщает Rheinische Post.

Одна из атак попала на видео. В ролике с камер наблюдения видно, как зверь заходит в салон оптики и носится по комнатам, пока сотрудники пытаются прятаться.

Позже один из кабанов проник в местный банк. Чтобы уничтожить зверя, полиции пришлось обращаться к охотнику. Второй кабан смог убежать, и власти рекомендовали местным жителям не покидать домов. Через несколько часов он покинул пределы города.

По данным радиостанции NDR, одному из пострадавших кабан откусил палец.

Как отмечает RP, раньше таких случаев в Хайде не происходило. " Я никогда не думал, что мы когда-нибудь столкнемся с угрозой такого рода", — признался мэр города Ульф Штехер.