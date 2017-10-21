Преступник успел ранить людей на нескольких улицах Мюнхена

Полиция в районе Розенхаймерплац в Мюнхене, где мужчина с ножом напал на прохожих. 21 октября 2017

Полиция в районе Розенхаймерплац в Мюнхене, где мужчина с ножом напал на прохожих. 21 октября 2017

БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Нападение вооруженного мужчины на людей в Мюнхене произошло на нескольких улицах, преступник, предположительно, передвигался между ними на велосипеде, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции города.

"По нашим данным, речь идет о нескольких разных местах, где произошло нападение. Началось это на Пауланер плац. Мы исходим из того, что нападавший передвигался на велосипеде", — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что полиция проинформирована о сообщении спасателей о пяти легко раненных в результате нападения граждан, но продолжает пока придерживаться цифры о четырех раненых.

Спецоперация по поиску злоумышленника началась в 8.30 утра (9.30 мск), в настоящее время она продолжается. Местных жителей просят объезжать районы поиска на востоке города.