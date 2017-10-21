Рябков рассказал, с чем Москва связывает вопрос ракетной программы Ирана

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Москва рассматривает решение вопроса о ракетной программе Ирана в контексте создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, иранская ракетная программа является одним из самых непростых вопросов, который и сегодня вызывает немало разногласий.

"Единственный ответ, который я могу дать на этот вопрос, состоит в следующем. Россия стоит за то, чтобы на Ближнем Востоке была создана зона, свободная от ядерного оружия и любого оружия массового поражения, а также средств доставки. Я буквально цитирую то, что записано в решениях 1995 года по расширению ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.) и продлению его бессрочно", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Рябков подчеркнул, что не имеет "никаких предложений относительно того, каким образом можно было бы дипломатическим, конструктивным путем решить эту проблему, не продолжая бесконечный спор, говоря о вопросах безопасности Ирана и безопасности других государств".