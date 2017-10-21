Явка на выборах в Грузии в первые два часа голосования составила 6%

Избиратели голосуют во время выборов в Тбилиси. Архивное фото

Избиратели голосуют во время выборов в Тбилиси. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 21 окт – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Явка на местных выборах в Грузии к 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 6%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

"За два часа голосования явка избирателей составила 6%, то есть 231 тысячу 736 человек",- заявила спикер ЦИК на брифинге.

В субботу в Грузии проходят выборы в местные органы самоуправления. Граждане страны выбирают 64 мэров городов и районов, депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло).

Регистрацию для участия в этих выборах прошли 22 политические партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа. В 64 муниципальных законодательных органах будут избраны более 2 тысяч депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших — порога явки нет. Первые данные будут обнародованы в ночь на воскресенье. Второй тур выборов мэра городов может состояться в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Самое интересное на текущих выборах — кто станет мэром столицы Грузии. За пост главы Тбилиси ведут борьбу 13 кандидатов, однако, по данным грузинских СМИ и мнению экспертов, главными конкурентами являются кандидат от правящей партии, экс-футболист и бывший министр энергетики Каха Каладзе, кандидат от "Единого национального движения" известный телеведущий самой рейтинговой телекомпании "Рустави 2" Заал Удумашвили и независимый кандидат Алеко Елисашвили.