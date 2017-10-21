Мужчина пытался пронести на митинг у Рады винтовку, пистолет и нож

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который направлялся на митинг у здания Верховной рады в Киеве с винтовкой и пистолетом, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"В Киеве задержали мужчину, который направлялся на акцию у Верховной рады Украины с оружием. У злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож", — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанного доставили в управление для установления личности и проведения первоочередных следственных действий. Как отмечается, мужчина отказался называть свое имя и объяснить, зачем нес оружие.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус"* (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.