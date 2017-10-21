Мужчина пытался пронести на митинг у Рады винтовку, пистолет и нож

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который направлялся на митинг у здания Верховной рады в Киеве с винтовкой и пистолетом, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"В Киеве задержали мужчину, который направлялся на акцию у Верховной рады Украины с оружием. У злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож", — говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанного доставили в управление для установления личности и проведения первоочередных следственных действий. Как отмечается, мужчина отказался называть свое имя и объяснить, зачем нес оружие.
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В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.