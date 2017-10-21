В Лозанне открылся крупнейший в Европе аквариум с пресной водой

ЛОЗАННА, 21 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Крупнейший в Европе аквариум с пресной водой "Акватис" открылся в субботу в швейцарской Лозанне, передает корреспондент РИА Новости.

На территории в 3500 квадратных метров создатели расположили 20 различных экосистем пяти континентов мира, которые вмещают в себя 300 растений, 100 рептилий и свыше 10 тысяч видов рыб. Звездами "Акватиса" стали пираньи из бассейна реки Амазонки, в присутствии которых посетители смогут перекусить, миссиссипские панцирники, или аллигаторовые щуки, а также комодский варан.

Большая часть рептилий переехала в новый просторный дом из лозанского вивария, который был закрыт несколько лет назад. Остальных пресноводных обитателей, а также рыб, завозили частями из разных стран. Так, к примеру, при перевозке аллигаторовых щук случайно было изучено социальное поведение этого вида. Поскольку для рыбы требовался специальный контейнер, из 10 щук, которые были приобретены для "Акватиса", долгий и сложный "переезд" решили протестировать только для одной. Рыбу довезли нормально, но на новом месте она перестала есть – как выяснили специалисты, из-за тоски по сородичам. Протестное голодание длилось три месяца, пока готовили и перевозили остальных щук, и после их запуска в аквариум поведение и состояние первой рыбы значительно улучшилось.

Особое внимание создатели уделяют интерактивному сопровождению экскурсий. На панелях, установленных около каждого аквариума, можно узнать историю каждого вида, находится ли он на грани исчезновения, и где водится. Кроме этого, в игровой форме рассказывается о возникновении воды на Земле, о ситуации с пресной водой на сегодняшний момент и о влиянии на нашу жизнь глобального потепления. Также посетители смогут подробно узнать историю возникновения женевского озера Леман. В том числе о том, что 563 году в регионе произошло цунами из-за обвала горных пород в долине Роны. В районе, где сейчас находится Женева, волны достигали высоты в 3 метра, а в районе современной Лозанны — 13-ти.

Строительство "Акватиса" обошлось в 63 миллионов швейцарских франков (порядка 60 миллионов долларов), которые предоставила швейцарская группа BOAS. Планируется, что ежегодно новый аквариум и виварий будут посещать порядка 400-450 тысяч человек.