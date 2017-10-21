В Египте в бою с террористами погибли почти 60 полицейских

КАИР, 21 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. В результате боестолкновения с террористами в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира погибли 58 сотрудников структур МВД Египта, в том числе 23 офицера и 35 рядовых, сообщил новостной портал "Масрави" со ссылкой на источник в МВД страны.

Сообщается, что погибшие являлись служащими управления нацбезопасности, управления центральной безопасности, спецназа. В числе погибших — элита спецназа, офицеры, имевшие огромный опыт борьбы с террористическим группировками.

При этом власти Египта до сих пор официально не озвучили количество погибших и пострадавших при боестолкновении полицейских.

Накануне полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Террористы, которых необходимо было обезвредить, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. Однако по прибытии на место полицейские были обстреляны, в том числе, из тяжелого оружия типа РПГ. Генеральный прокурор Египта поручил прокуратуре госбезопасности немедленно провести расследование обстоятельств случившегося.