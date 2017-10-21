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Вице-адмирал: победа в Наваринском сражении объединила Россию и Грецию

09:5721.10.2017
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий боевым флотом ВМС Греции вице-адмирал Иоаннис ПавлопулосКомандующий боевым флотом ВМС Греции вице-адмирал Иоаннис Павлопулос
© РИА Новости / Геннадий Мельник

ПИЛОС (Греция), 21 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Командующий боевым флотом военно-морских сил Греции вице-адмирал Иоаннис Павлопулос заявил, что победа в Наваринском сражении объединила народы Греции и России, греки благодарны России за помощь в создании независимого государства.

Открытие выставки к годовщине Наваринского сражения в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россия подарила Греции выставку репродукций к юбилею Наваринского сражения
Об этом вице-адмирал заявил на торжественном приёме, устроенном на российском большом десантном корабле "Азов" в честь греческих военных моряков. "Азов" прибыл в порт Пилос для участия в праздничных мероприятиях по случаю 190-летия Наваринского сражения.

Приём был ответным — накануне греки принимали россиян на эскадренном миноносце "Наварино", который стоял буквально в нескольких десятках метров от российского корабля.

Заместитель командующего Черноморским флотом РФ контр-адмирал Юрий Ореховский от имени командующего ЧФ РФ адмирала Александра Витко поблагодарил Павлопулоса за тёплый и радушный приём и вручил сувенир — геральдический знак Черноморского флота.

"Есть исторические события, которые разделяют народы. Но есть исторические события, которые объединяют народы, такие события, как победа в Наваринской битве. Моя страна выражает уважение и благодарность дружеской России, которая помогла созданию Греческого государства в 1827 году. И по этой причине мы, когда встречаем российские корабли в море, всегда их приветствуем с радостью",- сказал вице-адмирал и подарил российским военным свой знак — знак командования боевого флота Греции.

"Мы желаем спокойного доброго моря российскому флоту", — добавил Павлопулос.

© РИА Новости / Геннадий МельникБольшой десантный корабль "Азов"
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Большой десантный корабль "Азов"

Ореховский выразил надежду на укрепление дружбы между народами Греции и России. "Народы России и Греции связывают многовековые традиции дружбы, взаимовыручки и взаимопонимания. Сегодняшний визит и встреча являются подтверждением этого. У нас единая вера, у нас общая культура, у нас много общего, что объединяет нас", — сказал он.

Старший советник посольства РФ в Афинах Владимир Майстренко отметил, что российские военные ведут борьбу с боевиками в Сирии и создают на полях сражений реальные предпосылки для избавления от терроризма на Ближнем Востоке. Он напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные во время официального визита в Грецию в 2016 году, о том, что Евросоюзу нужно определиться, каким путём он пойдёт в отношениях с Россией, а у России в отношениях с ЕС нет проблем, которые не могли бы решить.

"Что касается отношений России и Греции, то в этот знаменательный день отрадно сознавать, что традиции дружбы живы, что новые поколения поддерживают и продолжают эти традиции", — сказал дипломат.

На борту корабля был погашена почтовая открытка с изображением Наваринского боя, выпущенная в России специально к годовщине.

Директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев подарил морякам "Азова" картину — портрет адмирала Лазарева и флаг с изображением Андреевского креста.

На приёме присутствовала делегация Азова – города-побратима Пилоса.

© РИА Новости / Геннадий МельникПамятный конверт к 190-летию Наваринского сражения
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Памятный конверт к 190-летию Наваринского сражения

Праздник и шоу

В Греции празднование 190-летия Наваринского сражения продолжалось два дня. По случаю праздника у жителей города Пилос 20 октября был объявлен выходным днём.

В пятницу утром на площади Трёх адмиралов прошёл молебен "в память о погибших эллинах и филэлинах" с участием архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима и митрополитов Элладской православной церкви. Затем состоялось возложение венков от дипломатических представительств России, Великобритании и Франции, правительства Греции. Венок возложил и бывший премьер Греции Антонис Самарас. Здесь же прошёл парад военных и школьников. Российских моряков зрители встретили аплодисментами.

© РИА Новости / Геннадий МельникПамятник трём адмиралам
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Памятник трём адмиралам

Вечером в старом порту Пилоса была показана реконструкция Наваринского сражения, сожжена одна яхта и устроено великолепное пиротехническое представление, за которым следили несколько тысяч человек.

После шоу греческий эсминец "Наварино" покинул Пилос. Российские моряки проводили эсминец маршем "Прощание славянки". Его исполнил на палубе оркестр Черноморского флота России.

Наваринское сражение 1827 года произошло между турецко-египетским флотом и соединенным флотом России, Великобритании и Франции в период борьбы греков за независимость.

© РИА Новости / Геннадий МельникГреческий эсминец "Наварино"
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Греческий эсминец "Наварино"
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