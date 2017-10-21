Силовики выпустили около 700 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике около 700 боеприпасов за сутки, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 694 единицы", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на Донецком направлении силовики 13 раз открывали огонь из минометов, один раз — из танка. Также применяли бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружия. Было выпущено 50 мин, 14 танковых снарядов и более 300 гранат. На горловском направлении противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Мариупольское направление. Гаубицы калибра 152 миллиметра применялись один раз, гаубицы калибра 122 миллиметра — один раз, выпущено восемь снарядов. Из минометов калибра 82 миллиметра выпущено 22 мины", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.