В США разгорелся скандал из-за чернокожей девочки "на поводке"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Начальная школа в американском городе Бриджуотер, штат Массачусетс, оказалась в центре скандала после того, как чернокожую девочку на одном из уроков "посадили на поводок". Об этом сообщает CBS Boston.

Речь идет об уроке, посвященном жизни и быту американских пилигримов 17 века. На занятии учительница и дети нарядились в тематические костюмы и сфотографировались. Один из попавших в социальные сети снимков привел родителей в ужас.

Им показалось, что на фото два белых ребенка держат на поводке сидящую перед ними на коленях чернокожую девочку.

This is Mitchell Elementary School, Bridgewater, MA The mother is meeting w/school today. Call 508-279-2140 ext 113 & ask how this happened pic.twitter.com/GHYfiCua4L — RoxanneJones (@iamroxannejones) October 19, 2017

​"Если посмотреть на это фото вне контекста, о чем вы подумаете? Это действительно то, чем это кажется, и это отвратительно", — заявил один из родителей.

Компании-организатору тематического урока пришлось опубликовать официальное объяснение. Выяснилось, что на девочку надеты специальные вожжи, с помощью которых в 17 веке детей учили ходить. Директор школы принес извинения, отметив, что цели унизить кого-то у учебного заведения не было.

Некоторые родители, между тем, все равно считают, что ситуация могла сложиться иначе. "Не могу представить себе, что кто-то хотел кому-то навредить, но то, что кто-то сделал это, не подумав — факт", — сказал один из родителей.