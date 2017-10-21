В Киеве у здания Рады протестуют несколько десятков человек

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек провели ночь в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины, обстановка на месте спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
По несколько десятков правоохранителей стоят на улице Грушевского на входах в палаточный городок, около сотни силовиков держат в оцеплении здание украинского парламента.
Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.
В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.