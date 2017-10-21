В Киеве у здания Рады протестуют несколько десятков человек

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек провели ночь в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины, обстановка на месте спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

В основном в палаточном городке находятся люди в камуфляжной форме с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар". Они сидят группами возле своих палаток и беседуют, некоторые еще спят. На полевой кухне повара готовят завтрак.

По несколько десятков правоохранителей стоят на улице Грушевского на входах в палаточный городок, около сотни силовиков держат в оцеплении здание украинского парламента.

Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.