Премьер и президент Грузии проголосовали на выборах в местные органы власти

ТБИЛИСИ, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили одними из первых проголосовали в субботу на местных выборах в Грузии, передает грузинское телевидение.

Выборы в местные органы власти проходят в субботу в Грузии. Гражданам страны предстоит выбрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов в 64 муниципальных законодательных органа (сакребуло). Всего в масштабах страны с 8.00 (7.00 мск) открылись более 3,3 тысячи избирательных участков.

На должность мэра Тбилиси претендуют 13 кандидатов. По мнению экспертов, победу может одержать кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший футболист и экс-министр энергетики Каха Каладзе. Не исключается и проведение второго тура, вопрос лишь в том, кто составит конкуренцию Каладзе на следующем этапе выборов.

"Я отдал свой голос Тбилиси, в котором всем весело жить, в котором есть зеленые зоны, чтобы наше население могло свободно дышать, в котором система образования урегулирована и где есть высокая экономическая динамика. Я отдал голос еще лучшему Тбилиси", — заявил Квирикашвили около избирательного участка.

Президент отметил, что на предоставленных трех бюллетенях (для выборов мэра города, членов сакребуло по партийным спискам и членов сакребуло по одномандатным округам) он выбрал три разных субъекта, а не представителей одной команды. "Таков мой выбор", — подчеркнул Маргвелашвили.

Как сообщила на брифинге представитель ЦИК Грузии Анна Микеладзе, "процесс голосования проходит в спокойной и доступной для всех среде". "Все избирательные участки открыты с 8.00. Сегодня избиратели выберут 2,5 тысячи членов 64 сакребуло и 64 мэров. Право на выбор есть у 3 миллионов 440 тысяч 123 избирателей",- добавила Микеладзе.

Регистрацию на участие в этих выборах прошли 22 политические партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа. В 64 муниципальных законодательных органах будут избраны более 2 тысяч депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших — порога явки нет. Первые данные будут обнародованы в ночь на воскресенье. Второй тур выборов мэра городов может состояться в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.