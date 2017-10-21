МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Суд Лос-Анджелеса отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson (J&J) рекордной компенсации в размере 417 миллионов долларов скончавшейся от рака женщине, которая заявляла, что причиной ее болезни стало использование продукции компании, сообщает газета Los Angeles Times.
Суд Лос-Анджелеса в пятницу постановил, что убедительные доказательства преступных действий компании отсутствуют, а сумма компенсации слишком высока. Адвокат Эчеверриа Марк Робинсон заявил о намерении обжаловать это решение даже несмотря на то, что его клиентка скончалась. "Мы продолжим бороться во имя всех женщин, которые пострадали от этого опасного продукта", — передает слова Робинсона газета.