МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Суд Лос-Анджелеса отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson (J&J) рекордной компенсации в размере 417 миллионов долларов скончавшейся от рака женщине, которая заявляла, что причиной ее болезни стало использование продукции компании, сообщает газета Los Angeles Times.

Ранее сообщалось, что судебный иск против компании подала Ева Эчеверриа из Калифорнии, у которой диагностировали рак яичников после использования продуктов, содержащих тальк. Она пользовалась детской присыпкой ежедневно с 1950 по 2016 год, в 2007 году у нее был диагностирован рак яичников. По ее мнению, компания должным образом не предупредила покупателей о риске заболевания при использовании подобных продуктов. В иске 63-летняя женщина заявляла, что ее заболевание является "результатом необоснованно опасной и некачественной природы талька".

Суд Лос-Анджелеса в пятницу постановил, что убедительные доказательства преступных действий компании отсутствуют, а сумма компенсации слишком высока. Адвокат Эчеверриа Марк Робинсон заявил о намерении обжаловать это решение даже несмотря на то, что его клиентка скончалась. "Мы продолжим бороться во имя всех женщин, которые пострадали от этого опасного продукта", — передает слова Робинсона газета.