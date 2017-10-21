В Грузии началось голосование на местных выборах

ТБИЛИСИ, 21 окт – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Избирательные участки для голосования на выборах в местные органы управления открылись в субботу в Грузии.

Граждане страны будут выбирать 64 мэров городов и районов и депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло). Всего в масштабах страны открыто более 3,3 тысячи избирательных участков.

Регистрацию для участия в этих выборах прошли 22 политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа. В 64 муниципальных законодательных органа будут избраны более 2 тысяч депутатов.

Право проголосовать на выборах имеют более 3,4 миллиона человек. Избиратели на участках получат сразу три бюллетеня: для выборов мэра, а также для выборов депутатов в сакребуло по партийным спискам и от одномандатных округов. Часть бюллетеней будут представлены как на грузинском, так и на азербайджанском и армянском языках.

Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших — порога явки нет. Первые данные будут обнародованы в ночь на воскресенье. Второй тур выборов мэров городов может состояться в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

На пост главы Тбилиси претендуют 13 кандидатов. По мнению экспертов, главными конкурентами являются кандидат от правящей партии, бывший известный футболист, экс-министр энергетики Каха Каладзе, кандидат от "Единого национального движения", телеведущий самой рейтинговой телекомпании "Рустави 2" Заал Удумашвили и независимый кандидат, бывший скандальный журналист Алеко Елисашвили.