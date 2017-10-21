СМИ: Трамп может заблокировать публикацию документов об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, скорее всего, заблокирует публикацию нескольких тысяч секретных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, из-за опасений за безопасность страны, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в администрации.

Как пишет издание, в следующий четверг, 26 октября, национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Закон о публикации этих материалов подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году.

По данным издания, в администрации Трампа опасаются, что публикация этих секретных документов может поставить под удар национальную безопасность США, поскольку в них содержится информация о последних американских разведывательных и правоохранительных операциях.

Источники издания уточнили, что частичная публикация документов об убийстве Кеннеди все же возможна. Представитель Белого дома Линдси Уолтерс, в свою очередь, добавила, что администрация пытается "обеспечить публикацию максимально возможного объема данных".