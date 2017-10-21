На контролируемой Израилем части Голан упали два снаряда

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, упали на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив ущерба, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные считают, что, как и в большинстве подобных инцидентов, произошел случайный перелет ракет или мин через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

"Некоторое время назад два снаряда упали на открытой местности на севере Голанских высот. Сообщений о пострадавших не поступало. Снаряды являются результатом внутренних столкновений в Сирии. ЦАХАЛ прочесывает местность", — говорится в Twitter израильской армии.

Об ответных действиях армия пока не говорит.

Ранее израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.