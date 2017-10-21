В Австрии полиция штурмовала магазин детских игрушек из-за "ниндзя"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Австрийские полицейские взяли штурмом магазин детских игрушек в Вене, чтобы установить личность человека в костюме ниндзя. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.
В конечном итоге в полиции заявили, что нарушения закона не было, поскольку девушка была вынуждена скрывать лицо из-за профессиональных требований.
В Австрии с 1 октября вступил запрет на ношение в общественных местах на территории всей страны одежды, закрывающей лицо, маскарадных масок не в праздничные или медицинских масок без предписаний врача.
Polizei stürmt Lego-Store in Wien. Grund: Verstoß gegen das Vermummungsverbot. pic.twitter.com/enBae4oocR— Mevlüt Kücükyasar (@MevluetK) 20 октября 2017 г.