В Австрии полиция штурмовала магазин детских игрушек из-за "ниндзя"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Австрийские полицейские взяли штурмом магазин детских игрушек в Вене, чтобы установить личность человека в костюме ниндзя. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Сообщается, что инцидент произошел в магазине игрушек на железнодорожном вокзале в Вене. Сотрудники правоохранительных органов, проинформированные о нарушении закона, ворвались в помещение магазина и потребовали от "ниндзя" снять маску. "Нарушитель" оказался рекламной работницей.

В конечном итоге в полиции заявили, что нарушения закона не было, поскольку девушка была вынуждена скрывать лицо из-за профессиональных требований.

В Австрии с 1 октября вступил запрет на ношение в общественных местах на территории всей страны одежды, закрывающей лицо, маскарадных масок не в праздничные или медицинских масок без предписаний врача.