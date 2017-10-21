У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у берегов Индонезии и Филиппин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 266 километрах к северу от индонезийского города Тобело и в 414 километрах к юго-востоку от филиппинского города-миллионника Давао. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.