Дипломатический район Кабула подвергся ракетному обстрелу

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в одном из богатых районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, сообщает телеканал Tolo News.
Отмечается, что, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.
Это один из богатых районов города, здесь расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольство США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.