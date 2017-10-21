Трамп провели встречу с генсеком ООН Гутеррешем

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в пятницу вечером с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и обсудил вопросы, связанные с урегулированием ситуации вокруг Северной Кореи, Сирии и Мьянмы, говорится в сообщении Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Кроме того, в ходе беседы был поднят вопрос реформирования ООН.

"Президент Дональд Трамп встретился сегодня с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Северную Корею, Сирию, Ирак, Бирму (Мьянму) и реформу Организации Объединенных Наций", — говорится в документе.

Стороны "взяли на себя обязательство работать вместе для решения этих и других общих проблем в ближайшие месяцы", сказано в сообщении.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ООН, называя ее неэффективной организацией. Некоторое время назад США вышли из состава ЮНЕСКО — специализированной структуры ООН по вопросам культуры и образования.