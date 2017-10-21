В американском сенате заслушали встречавшихся с Трампом-младшим россиян

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сенатский комитет по разведке побеседовал с несколькими россиянами, которые присутствовали на встрече Дональда Трампа-младшего с адвокатом Натальей Весельницкой в июне прошлого года, заявил телеканалу CNN сенатор Ричард Барр.

Барр не уточнил, с кем именно беседовали в пятницу сенаторы. Представители комитета от комментариев отказались.

Ранее стало известно о встрече Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сообщалось, что всего в июньской встрече принимали участие восемь человек. Помимо Весельницкой, Трампа-младшего, Манафорта и Кушнера на встрече присутствовали лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов, а также бизнесмен Ике Кавеладзе.

Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи.

Весельницкая со своей стороны сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует встречу Трампа-младшего с Весельницкой и некоторыми другими людьми, его интересует, не предлагал ли Трамп-младший или кто-то другой из предвыборного штаба Трампа-старшего российским представителям опубликовать компрометирующую информацию о Клинтон. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. О каких-либо выводах расследования он не сообщал.