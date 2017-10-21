Американский миллиардер объявил о начале кампании за импичмент Трампа

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Том Стайер опубликовал ролик, где он объявил о начале кампании за импичмент президента США Дональда Трампа. Видео размещено на канале миллиардера в YouTube.

В своем видеообращении Стайер обвиняет Трампа в том, что он привел Соединенные штаты на грань ядерной войны, препятствовал правосудию ФБР, пренебрегал Конституцией, получал деньги от правительств других стран и угрожал закрыть СМИ.

"Если это не повод отправить в отставку опасного президента, то что стало с нашим правительством?", — посетовал миллиардер.

Стайер также заявил, что в американском конгрессе понимают, что "Трамп представляет опасность: он психически неуравновешен и при этом вооружен ядерным оружием". При этом, по словам миллиардера, в республиканском конгрессе не принимают никакие меры.

Кроме того, Стайер запустил сайт для сбора подписей за импичмент Трампа.

Ранее компания Marist Poll в США провела опрос, по результатам которого стало известно, что 42% американцев считают, что Дональд Трамп может остаться в памяти как один из самых плохих президентов страны.