Выполненный Трампом эскиз ушел с молотка за 16 тысяч долларов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эскиз всемирно известного нью-йоркского небоскреба Empire State building, сделанный американским президентом Дональдом Трампом, был продан на аукционе за 16 тысяч долларов, сообщили в аукционном доме Juliens Auctions.
Согласно данным, опубликованным на сайте аукционного дома, рисунок размером 30 на 23 сантиметра выполнен черным маркером. Американский президент создал эскиз во Флориде в 1995 году во время открытия клуба "Мар-а-Лаго". Оригинальная цена рисунка составляла 100 долларов, однако на аукционе в Juliens Auctions этот лот оценили в 8-12 тысяч долларов.
Часть средств, полученных от продажи рисунка, будет направлена в американскую крупнейшую некоммерческую новостную организацию National Public Radio (NPR).
Trump's Empire State Building sketch sells for $16K #ContemporaryArt #Auction #JuliensAuctions #Art https://t.co/tMiwRTG5e8 via @nypost— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 20 октября 2017 г.