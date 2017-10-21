Выполненный Трампом эскиз ушел с молотка за 16 тысяч долларов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эскиз всемирно известного нью-йоркского небоскреба Empire State building, сделанный американским президентом Дональдом Трампом, был продан на аукционе за 16 тысяч долларов, сообщили в аукционном доме Juliens Auctions.

"Рисунок Empire State building Трампа продан за 16 тысяч долларов", — сообщается в Twitter организации.

Согласно данным, опубликованным на сайте аукционного дома, рисунок размером 30 на 23 сантиметра выполнен черным маркером. Американский президент создал эскиз во Флориде в 1995 году во время открытия клуба "Мар-а-Лаго". Оригинальная цена рисунка составляла 100 долларов, однако на аукционе в Juliens Auctions этот лот оценили в 8-12 тысяч долларов.

Часть средств, полученных от продажи рисунка, будет направлена в американскую крупнейшую некоммерческую новостную организацию National Public Radio (NPR).

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