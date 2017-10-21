Опрос: британцы оценили успех переговоров по Brexit

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Более 75% британцев считают, что переговоры с Евросоюзом по Brexit идут плохо, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром BMG Research для газеты Independent.
Результаты опроса также показали, что почти половина британцев (46%) предполагают, что сделки с ЕС, скорее всего, достичь не получится.
Вместе с тем, 45% опрошенных считают, что отсутствие сделки по Brexit является плохим вариантом для Великобритании. И хотя 52% респондентов, по данным опроса, выступили за продолжение переговоров с Евросоюзом, большинство британцев полагает, что потенциальное соглашение будет более выгодным для Евросоюза, нежели для Британии.
Опрос проводился в период 17-20 октября, в нем приняли участие более 1,5 тысяч человек старше 18 лет.