Опрос: британцы оценили успех переговоров по Brexit

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Более 75% британцев считают, что переговоры с Евросоюзом по Brexit идут плохо, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром BMG Research для газеты Independent.

Согласно опубликованным данным, в общей сложности 76% респондентов считают, что переговорный процесс идет "очень плохо" или "достаточно плохо". Только 1% британцев полагают, что переговоры по Brexit идут хорошо, еще 11% — "достаточно хорошо".

Результаты опроса также показали, что почти половина британцев (46%) предполагают, что сделки с ЕС, скорее всего, достичь не получится.

Вместе с тем, 45% опрошенных считают, что отсутствие сделки по Brexit является плохим вариантом для Великобритании. И хотя 52% респондентов, по данным опроса, выступили за продолжение переговоров с Евросоюзом, большинство британцев полагает, что потенциальное соглашение будет более выгодным для Евросоюза, нежели для Британии.

Опрос проводился в период 17-20 октября, в нем приняли участие более 1,5 тысяч человек старше 18 лет.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Эти вопросы относятся к первой фазе переговоров. Пока Евросоюз не признает, что на этом направлении достигнут достаточный прогресс, он не хочет начинать переговоры второй фазы.