ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Закон, позволяющий сносить памятники советским солдатам, вступает в силу в Польше в субботу.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования инициировал Сенат – верхняя палата парламента Польши. К середине лета документ прошел все процедуры принятия в обеих палатах парламента и был подписан президентом. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых – это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Государство выделяет на это около 5 миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов). При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.

Символы тоталитаризма



"С одной стороны, мы не подвергаем сомнению то, что Красная армия освободила Польшу от оккупации немецких фашистов. Это, конечно, мнение, соответствующее правде. Но, конечно, с другой стороны, за этим освобождением не последовало возвращения Польше независимости, потому что позже началась оккупация советская, началось правление коммунистического режима, террора. И мы трактуем этот период как де-факто очередную оккупацию", — заявил РИА Новости специалист Бюро по увековечению борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши Даниел Марковский.

Он пояснил, что "объекты символические, посвященные Красной армии, должны быть убраны из общественного пространства, как объекты, пропагандирующие иностранный тоталитаризм и очередную оккупацию".

Кладбища останутся, звезду оставят

Закон не коснется кладбищ, на которых захоронены погибшие красноармейцы. Представитель Института национальной памяти подтвердил именно такую его трактовку. "Это не касается, хотел бы это подчеркнуть, никаким образом не касается кладбищ. Потому что могилы солдат вне зависимости от их национальности, вероисповедания и так далее, есть для нас как для польского государства святыми местами. Эти объекты под юридической и фактической охраной польского государства", — сказал он.

Тем не менее, польские власти позаботятся, чтобы "символов тоталитаризма" не осталось и на кладбищах.

"Если речь идет о кладбищах, то изменения могут касаться объектов чисто символических — в первую очередь речь идет о таких символах, как серп и молот, изображения Сталина. Эти объекты будут также удалены с кладбищ. Не будут удалять символы Красной армии, например красная звезда", — пояснил Марковский.

Сейм не до конца единодушен



Не все польские парламентарии единодушны в вопросе памятников советским солдатам. Несколько человек осмелились голосовать против законопроекта. Так, депутат Сейма Януш Саноцкий считает, что снос памятников будет огромной ошибкой.

"Я противник ликвидации памятников, о которых идет речь. Разрушение этих памятников будет огромной ошибкой, потому, что сегодня это не памятники коммунизму, а исключительно памятники советским солдатам, которые победили Гитлера, и благодаря этому мы — поляки — живем", — сказал Саноцкий в беседе с РИА Новости. "Надо просто смотреть правде в глаза", — добавил он.

При этом он особо отметил необходимость различать памятники людям, принесшим Польше вред, и памятники солдатам. "Если памятник какому-нибудь убийце или преступнику, то конечно, его нужно убрать, но памятники солдатам…" — сказал собеседник агентства.

Депутат также крайне негативно высказался о регулярных фактах осквернения в Польше памятников советским солдатам. "Перестаньте осквернять памятники. Это неправильное мышление. Уже давно не 70-е, не 80-е годы. Уже давно нет Советского Союза, и эти памятники не есть символом оккупации Польши", — сказал он.

Голосовал "против" и самый старший депутат Сейма Корнел Моравецкий, которого никак нельзя обвинить в пророссийских настроениях. Во времена ПНР он был активистом "Солидарности", подвергался арестам и был депортирован из страны.

"Речь идет о памятниках советским солдатам, которые гибли на польской земле. Они, воюя с немцами, воюя с оккупантами Польши, освобождали нас. Потом они препровождали нас в коммунизм, но до этого спасали нас от истребления. Поэтому считаю, что должна быть честность", — сказал парламентарий.

"По моему мнению, не надо сносить памятники. Я считаю, что не должны эти памятники разрушать. Память, честь людей, которые погибли, мы должны увековечить", — добавил он.

Дожидаться не стали



Некоторые представители местных властей не стали дожидаться вступления закона в силу и уже приступили к ликвидации памятников.

В начале сентября польские власти приступили к ликвидации мавзолея на месте братской могилы советских солдат в польском городе Тшчанка. Этот мемориальный комплекс, включающий военный Мавзолей в память о погибших советских войнах при взятии города Тшчанка, по некоторым сведениям, является самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Его строительство было начато 24 апреля 1945 года, закончено 15 августа того же года.

Ситуация в Тшчанке крайне возмутила активистов польской общественной организации "Курск", которая занимается реставрацией памятников советским солдатам. Они намерены добиваться судебного преследования виновных.

"В ноябре пройдет заседание круглого стола на тему ситуации с мемориалом в Тшчанке. Там будут присутствовать прокурор, юристы, полицейские, чиновники. В конце этого заседания мы планируем принять решение о судебном преследовании мера Тшчанки. Мы докажем, что он совершил преступление", — рассказал РИА Новости руководитель "Курска" Ежи Тыц.

По словам собеседника агентства, сначала документы подадут не в суд, а в прокуратуру.

"Если они не примут решения и скажут, что все было нормально, тогда мы будем обращаться в суд — сначала польский, а потом международный. Начинаем наводить порядок. Я думаю, что это будет переломный момент против сноса памятников, против русофобии", — заключил Тыц.