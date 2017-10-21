Эксперты опровергли причину смерти Нобелевского лауреата Пабло Неруды

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Группа из 16 международных экспертов пришла к выводу, что чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 года Пабло Неруда умер не от рака, как написано в его свидетельстве о смерти, такой вывод был озвучен на пресс-конференции специалистов в Сантьяго.

"Абсолютно точно и верно на 100% то, что свидетельство о смерти не отражает реальную причину смерти", — передает агентство Франс Пресс заявление доктора Аурелио Луна.

Чилийский поэт скончался в 1973 году сразу после военного переворота 11 сентября, в результате которого к власти пришли военные во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Дом Неруды в Сантьяго был разграблен. Неруда умер в клинике Санта Мария в Сантьяго 23 сентября 1973 года. В его свидетельстве о смерти говорится, что он скончался от рака, однако существовала версия об убийстве поэта.

В 2013 году была произведена эксгумация с целью установить причину смерти литератора. Тогда версия убийства не подтвердилась. В 2015 году чилийские власти вновь заявили о том, что к смерти Неруды "скорее всего, причастна третья сторона".

Пабло Неруда (настоящее имя — Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто) — чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1945 года, международной Сталинской премии "За укрепление мира между народами" 1953 года и Нобелевской премии по литературе 1971 года. Наряду с Габриэлой Мистраль, Висенте Уидобро и Пабло де Рока Неруда составляет Большую четверку чилийской поэзии.