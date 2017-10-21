Источник: в Египте погибших и раненных спецназовцев может быть больше 50

КАИР, 21 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Более пятидесяти полицейских могут числиться среди погибших и раненых в результате столкновения с террористами под Каиром, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Египта.

Ранее египетские СМИ сообщили, что погибшими в результате нападения боевиков в районе эль-Вахат числятся до тридцати полицейских, в том числе, двадцать офицеров спецназа.

"Число погибших и пострадавших сотрудников полиции сейчас оценивается от 35 до 52", — сказал он.

Собеседник агентства также добавил, что бой до сих пор продолжается. "Боестолкновение продолжается, идет подавление террористической группировки, задействованы ВВС, район закрыт, включая трассу эль-Вахат", — сообщил источник.

В официальном заявлении МВД Египта указывается, что полицейские проводили в пятницу операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе. Террористы, которых необходимо было обезвредить, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. МВД не уточнило число погибших.

Генеральный прокурор Египта поручил прокуратуре госбезопасности немедленно провести расследование обстоятельств случившегося.