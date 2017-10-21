Пушков ответил на заявление Белого дома об отношениях России и США

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что отношения США и России зависят от политики, которую будет проводить Москва.

Ранее Сандерс во время брифинга заявила, что США будет пытаться продолжать работать с Россией по важным вопросам национальной безопасности, в частности по Сирии и Северной Корее, но отношения между США и Россией будут зависеть от политики Москвы.

"Выслав российских дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы", — написал Алексей Пушков в Twitter, комментируя высказывание.

Выслав росс.дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2017 г.

​

Ранее во время заседания клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин высказал похожее мнение, заявив, что российская сторона будет "работать, несмотря ни на что, ни на какие сложности, если, конечно, они (США — ред.) сами этого хотят".