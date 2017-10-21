Госдеп призвал Багдад и курдов избегать насилия и начать переговоры

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. США обеспокоены ростом числа столкновений между официальным Багдадом и силами иракских курдов, призывают стороны прекратить насилие и направить усилия на стабилизацию обстановки, говорится в релизе госдепартамента США, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Госдеп призывает центральное правительство Ирака стабилизировать ситуацию, ограничив движение федеральных сил в спорных областях, и приветствует призывы премьер-министра страны Хайдера аль-Абади к федеральным силам защитить иракских курдов и не провоцировать конфликт.
"Пока стороны не достигнут соглашения (о спорных территориях — ред.), мы настоятельно призываем их полностью координировать вопросы безопасности и управления этими районами. С этой целью все стороны должны начать диалог немедленно, на основе иракской конституции, как предложил премьер-министр Хайдер аль-Абади и региональное правительство Курдистана открыто и публично", — подчеркнули в ведомстве.
США будут продолжать работать с должностными лицами центральных и региональных правительств для снижения напряженности, предотвращения дальнейших столкновений и поощрения их диалога, добавили в ведомстве.
Ранее иракская армия заявила о полном контроле над городом Алтун Купри в провинции Киркук после столкновений с курдскими вооруженными формированиями пешмерга.