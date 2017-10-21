МЕХИКО, 21 окт – РИА Новости. Сразу десять работников интерната в городе Ибаге задержаны сотрудниками прокуратуры Колумбии за издевательства над детьми-инвалидами.Globovision. "Детей надолго привязывали к кроватям, им давали наркотики, чтобы упростить контроль над ними и не допустить непослушания", — заявил прокурор Марио Гомес, отвечающий за дела по истязанию несовершеннолетних.
Информация о преступлениях стала достоянием гласности после показаний одного из бывших сотрудников интерната. "Этих людей будут судить за пытки", — отметил прокурор.