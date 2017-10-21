В Раде заявили о причастности сотрудника СБУ к крупной аварии в Харькове

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. К трагедии в Харькове, приведшей к гибели пяти человек, может быть причастен сотрудник Службы безопасности Украины, заявил в своем микроблоге Twitter депутат Верховной Рады Украины Михаил Дробкин.

Вечером 18 октября в центре Харькова произошла авария между Volkswagen Touareg и внедорожником Lexus, которым управляла студентка Алена Зайцева. От столкновения внедорожник отбросило на пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате погибли пять человек, пострадали — шесть. Зайцевой, которую считают инициатором аварии, грозит до десяти лет тюрьмы.

Дробкин считает, что сотрудник СБУ сидел за рулем попавшего в аварию Volkswagen Touareg, но не уточнил, откуда он располагает такой информацией. Также депутат добавил, что его сообщение не направлено на оправдание водителя Lexus.