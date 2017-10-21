США решительно осуждают теракты в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты решительно осудили террористические атаки в Афганистане, говорится в сообщении госдепартамента, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Соединенные Штаты решительно осуждают теракты 20 октября в Кабуле и (провинции) Гур, а также другие нападения", — говорится в сообщении.

Также ведомство отмечает слаженную работу сил безопасности и выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Госдеп заверил, что будет продолжать оказывать поддержку и помощь правительству Афганистана и его народу.

Смертник подорвал себя в пятницу в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва. Среди жертв есть женщины и дети. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв. Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур.

Местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД сообщил, что число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 59 человек, 55 получили ранения.